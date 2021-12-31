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В Україні перевірять постачання зброї та продуктів армії протягом останніх п’яти років

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
В Україні перевірять постачання зброї та продуктів армії протягом останніх п’яти років

Рада нацбезпеки та оборони України розпорядилася провести перевірку постачання озброєння та продуктів харчування нашій армії.

Про це 30 грудня заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що обов’язок створити міжвідомчу робочу групу покладено на уряд.

– І ще одне питання, яке було проголосовано та ухвалено, це доручення Кабміну створити міжвідомчу робочу групу з перевірки постачання озброєння та продуктів харчування до українського війська, – зазначив Олексій Данілов під час брифінгу.

За попередньою інформацією, перевірка охоплюватиме період часу з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2021 року.

Хто увійде до складу робочої групи та коли розпочнеться перевірка постачання озброєння та продуктів армії, наразі невідомо.

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Фото: Штаб ООС

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