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Факти / Україна / Політика

Мета – закінчити війну: новорічне привітання Володимира Зеленського

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Володимир Зеленський_привітання з Новим роком 2022

За кілька хвилин до початку нового 2022 року президент України Володимир Зеленський звернувся із привітанням до кожного жителя країни.

– Дорогі українці, за декілька хвилин настане Новий рік. Традиційно у цей вечір всі збираються за столом усією родиною, кличуть гостей, дивляться новорічне привітання президента.

А президенти спочатку трішки жаліються, потім трішки більше виправдовуються, але загалом хваляться про те, що було зроблено. Але цей рік – особливий. Рік 30-річчя нашої незалежності. Тому цьогоріч буде інакше, – заінтригував глава держави.

У новорічному привітанні Володимир Зеленський вирішив говорити не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив. І за одним святковим столом зібрав вчителів, спортсменів, лікарів, військових, винахідників, науковців, водіїв.

– Цей рік був різним. Були речі, які хотілося б забути. Але й були ті, що в колі рідних та близьких хочеться пригадати.

Як круто виступали наші спортсмени на змаганнях по всьому світу. І на диванах по всій країні виступали сльози у нас на очах.

Як ми раділи кожній медалі наших олімпійців. Здається, здобували кожну медаль разом. Бігли поруч із ними, перепливали басейни і боролись разом із Беленюком. Як всі жартували, що вперше політик і народний депутат не вивозить, а привозить золото в Україну, – перераховував глава держави.

98 медалей на Паралімпіаді-2020, на переконання Володимира Зеленського, свідчить про те, в ній беруть участь не люди з інвалідністю, а герої з надможливостями.

А як ми билися разом з Усиком проти Джошуа! Чотири пояси, абсолютний чемпіон світу. А як ми вболівали за нашу збірну з футболу на Євро! Вона об’єднала нас всіх і зробила щасливими наших виробників заспокійливого, – пожартував президент України.

За його словами, той факт, що українська команда – серед топ-8 найкращих у Європі, звучить круто!

– І в 1/4 фіналу ми програли Англії. Програли тільки тому, що наші хлопці не хотіли зіпсувати відносини України зі стратегічним партнером, – сказав, усміхаючись, президент України.

Далі Володимир Зеленський пригадав, як Україна святкувала День Незалежності, наголосив на важливості Кримської платформи та повернення всіх полонених.

Як гучно пролунала Україна на Євробаченні, на музичній арені. Скільки ми наробили там шуму. І як тихо, без зайвих слів і вагань, професійно і мужньо наші військові розвідники врятували тисячі людей в Афганістані. Весь світ аплодував їм стоячи, – додав глава держави.

Пригадав, як у році, що минає вдалося налякати олігархів законом, зібрати рекордні для незалежної України понад 100 млн тонн урожаю, запустити ринок землі, ухвалити найбільший бюджет для армії, збудувати дороги та підвищити зарплати лікарям.

– І, на жаль, ми поки що не закінчили війну на сході нашої держави. І це моя головна ціль. Саме тому я говорю “поки що”. Тому що наступний рік точно буде кращим, – запевнив Володимир Зеленський.

Привітання прем’єр міністра Дениса Шмигаля

Зранку 31 грудня із новорічним привітанням до громадян звернувся і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник уряду відзначив значний внесок військовослужбовців, лікарів, рятувальників та правоохоронців, які щодня боронять українців.

Подякував прем’єр-міністр спортсменам, винахідникам, науковцям, підприємцям та митцям, що прославляють країну та змінюють її на краще.

У новому 2022 році Денис Шмигаль побажав українцям миру, достатку та натхнення для нових справ.

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