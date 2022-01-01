За кілька хвилин до початку нового 2022 року президент України Володимир Зеленський звернувся із привітанням до кожного жителя країни.

– Дорогі українці, за декілька хвилин настане Новий рік. Традиційно у цей вечір всі збираються за столом усією родиною, кличуть гостей, дивляться новорічне привітання президента. А президенти спочатку трішки жаліються, потім трішки більше виправдовуються, але загалом хваляться про те, що було зроблено. Але цей рік – особливий. Рік 30-річчя нашої незалежності. Тому цьогоріч буде інакше, – заінтригував глава держави.

У новорічному привітанні Володимир Зеленський вирішив говорити не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив. І за одним святковим столом зібрав вчителів, спортсменів, лікарів, військових, винахідників, науковців, водіїв.

– Цей рік був різним. Були речі, які хотілося б забути. Але й були ті, що в колі рідних та близьких хочеться пригадати. Як круто виступали наші спортсмени на змаганнях по всьому світу. І на диванах по всій країні виступали сльози у нас на очах. Як ми раділи кожній медалі наших олімпійців. Здається, здобували кожну медаль разом. Бігли поруч із ними, перепливали басейни і боролись разом із Беленюком. Як всі жартували, що вперше політик і народний депутат не вивозить, а привозить золото в Україну, – перераховував глава держави.

98 медалей на Паралімпіаді-2020, на переконання Володимира Зеленського, свідчить про те, в ній беруть участь не люди з інвалідністю, а герої з надможливостями.

– А як ми билися разом з Усиком проти Джошуа! Чотири пояси, абсолютний чемпіон світу. А як ми вболівали за нашу збірну з футболу на Євро! Вона об’єднала нас всіх і зробила щасливими наших виробників заспокійливого, – пожартував президент України.

За його словами, той факт, що українська команда – серед топ-8 найкращих у Європі, звучить круто!

– І в 1/4 фіналу ми програли Англії. Програли тільки тому, що наші хлопці не хотіли зіпсувати відносини України зі стратегічним партнером, – сказав, усміхаючись, президент України.

Далі Володимир Зеленський пригадав, як Україна святкувала День Незалежності, наголосив на важливості Кримської платформи та повернення всіх полонених.

– Як гучно пролунала Україна на Євробаченні, на музичній арені. Скільки ми наробили там шуму. І як тихо, без зайвих слів і вагань, професійно і мужньо наші військові розвідники врятували тисячі людей в Афганістані. Весь світ аплодував їм стоячи, – додав глава держави.

Пригадав, як у році, що минає вдалося налякати олігархів законом, зібрати рекордні для незалежної України понад 100 млн тонн урожаю, запустити ринок землі, ухвалити найбільший бюджет для армії, збудувати дороги та підвищити зарплати лікарям.

– І, на жаль, ми поки що не закінчили війну на сході нашої держави. І це моя головна ціль. Саме тому я говорю “поки що”. Тому що наступний рік точно буде кращим, – запевнив Володимир Зеленський.

Привітання прем’єр міністра Дениса Шмигаля

Зранку 31 грудня із новорічним привітанням до громадян звернувся і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник уряду відзначив значний внесок військовослужбовців, лікарів, рятувальників та правоохоронців, які щодня боронять українців.

Подякував прем’єр-міністр спортсменам, винахідникам, науковцям, підприємцям та митцям, що прославляють країну та змінюють її на краще.

У новому 2022 році Денис Шмигаль побажав українцям миру, достатку та натхнення для нових справ.