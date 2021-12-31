США поглибили відносини з Україною: посольство привітало українців з Новим роком

За останній рік США та Україна поглибили відносини. Про це йдеться у новорічному привітанні американського посольства у Києві.

– З Новим роком вітаємо наших українських друзів, партнерів та очільників країни! 2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з президентом Джозефом Байденом, і за останні 12 місяців ми поглибили відносини між США та Україною. Рушаймо у 2022 рік! Слава Україні! – заявила тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін.

На тлі концентрації військ РФ поблизу українських кордонів США та країни Європи об’єднали зусилля для стримування російської агресії.

Зокрема, на 10 січня заплановані двосторонні перемовини між Сполученими Штатами і РФ у Женеві (Швейцарія). Особистої зустрічі Байдена і Путіна там не буде.

Зустріч у рамках Ради НАТО-Росія запланована на 12 січня, а обговорення в ОБСЄ – на 13 січня.

Фото: Посольство США у Києві