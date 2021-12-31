Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

США поглибили відносини з Україною: посольство привітало українців з Новим роком

Валентина Летяк редакторка стрічки
Посольство США у Києві

За останній рік США та Україна поглибили відносини. Про це йдеться у новорічному привітанні американського посольства у Києві.

– З Новим роком вітаємо наших українських друзів, партнерів та очільників країни! 2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з президентом Джозефом Байденом, і за останні 12 місяців ми поглибили відносини між США та Україною. Рушаймо у 2022 рік! Слава Україні! – заявила тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін.

На тлі концентрації військ РФ поблизу українських кордонів США та країни Європи об’єднали зусилля для стримування російської агресії.

Зокрема, на 10 січня заплановані двосторонні перемовини між Сполученими Штатами і РФ у Женеві (Швейцарія). Особистої зустрічі Байдена і Путіна там не буде.

Зустріч у рамках Ради НАТО-Росія запланована на 12 січня, а обговорення в ОБСЄ – на 13 січня.

Читайте
Ми стикаємося з новими викликами: Шольц згадав Україну у новорічному привітанні

Фото: Посольство США у Києві

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка