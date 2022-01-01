Президент України Володимир Зеленський присвятив новорічне привітання надзвичайним українцям.

Глава держави відзначив, що у рік 30-річчя незалежності під час звернення до українського народу говоритиме “не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив”.

– Зробив не тільки цього року. А хто весь час незалежності будує і творить Україну. Наші люди, звичайні громадяни. Хоча ні, наші надзвичайні люди і громадяни України.

Ті, хто для порятунку одного немовля здіймаються в небо, щоб на землі пролунало одне дякую!

Ті, хто здіймає в небо Мрію, щоб доставити вакцину у десятки країн, аби на планеті пролунали мільйони thanks, danke, merci, gracias, – почав перераховувати Володимир Зеленський.