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Будують і творять Україну: Зеленський присвятив звернення надзвичайним українцям

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Будують і творять Україну: Зеленський присвятив звернення надзвичайним українцям

Президент України Володимир Зеленський присвятив новорічне привітання надзвичайним українцям.

Глава держави відзначив, що у рік 30-річчя незалежності під час звернення до українського народу говоритиме “не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив”.

–  Зробив не тільки цього року. А хто весь час незалежності будує і творить Україну. Наші люди, звичайні громадяни. Хоча ні, наші надзвичайні люди і громадяни України.

Ті, хто для порятунку одного немовля здіймаються в небо, щоб на землі пролунало одне дякую!

Ті, хто здіймає в небо Мрію, щоб доставити вакцину у десятки країн, аби на планеті пролунали мільйони thanks, danke, merci, gracias, – почав перераховувати Володимир Зеленський.

Глава держави згадав шахтарів, кухарів, вчителів, спортсменів, лікарів.

За один новорічний стіл із президентом запросили, зокрема:

  • медсестру, яка 20 років працює в дитячій поліклініці,
  • жінку, яка всі 30 років незалежності перебуває в декреті і є мамою 19 діточок,
  • дівчину, яка після смерті батьків стала мамою для десяти братів та сестер,
  • дітей-переможців міжнародних олімпіад та конкурсів, чиї малюнки прикрасять унікальний космічний апарат, що вивчатиме Юпітер,
  • дівчинку, яка врятувала чотирьох братиків і сестричок,
  • донора, чия кров врятувала півтори тисячі людей,
  • винахідників,
  • науковців,
  • водіїв,
  • переселенку з Донбасу, яка є першою українкою, яка підкорила сім найвищих вершин на семи континентах.

– Мільйони вас, що разом є одним великим “ми”. Настільки великим, що в світі немає будівлі, де можна було б зібрати всіх. Нарешті вас побачать всі. Нарешті Україна познайомилась між собою. І нарешті я можу кожному та кожній особисто сказати дякую, – сказав глава держави.

Далі президент України коротко перерахував всі перемоги українців за 2021 рік та разом із усіма запрошеними порахували останні секунди до початку нового 2022 року.

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Мета – закінчити війну: новорічне привітання Володимира Зеленського

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