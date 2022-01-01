Президент України Володимир Зеленський присвятив новорічне привітання надзвичайним українцям.
Глава держави відзначив, що у рік 30-річчя незалежності під час звернення до українського народу говоритиме “не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив”.
– Зробив не тільки цього року. А хто весь час незалежності будує і творить Україну. Наші люди, звичайні громадяни. Хоча ні, наші надзвичайні люди і громадяни України.
Ті, хто для порятунку одного немовля здіймаються в небо, щоб на землі пролунало одне дякую!
Ті, хто здіймає в небо Мрію, щоб доставити вакцину у десятки країн, аби на планеті пролунали мільйони thanks, danke, merci, gracias, – почав перераховувати Володимир Зеленський.
Глава держави згадав шахтарів, кухарів, вчителів, спортсменів, лікарів.
За один новорічний стіл із президентом запросили, зокрема:
- медсестру, яка 20 років працює в дитячій поліклініці,
- жінку, яка всі 30 років незалежності перебуває в декреті і є мамою 19 діточок,
- дівчину, яка після смерті батьків стала мамою для десяти братів та сестер,
- дітей-переможців міжнародних олімпіад та конкурсів, чиї малюнки прикрасять унікальний космічний апарат, що вивчатиме Юпітер,
- дівчинку, яка врятувала чотирьох братиків і сестричок,
- донора, чия кров врятувала півтори тисячі людей,
- винахідників,
- науковців,
- водіїв,
- переселенку з Донбасу, яка є першою українкою, яка підкорила сім найвищих вершин на семи континентах.
– Мільйони вас, що разом є одним великим “ми”. Настільки великим, що в світі немає будівлі, де можна було б зібрати всіх. Нарешті вас побачать всі. Нарешті Україна познайомилась між собою. І нарешті я можу кожному та кожній особисто сказати дякую, – сказав глава держави.
Далі президент України коротко перерахував всі перемоги українців за 2021 рік та разом із усіма запрошеними порахували останні секунди до початку нового 2022 року.