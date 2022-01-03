Київ та Вашингтон роблять усе для деескалації українсько-російського конфлікту – Єрмак

На Донбасі останнім часом фіксується дедалі більша кількість обстрілів з боку бойовиків терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.

З цієї причини Україна проводить активні консультації зі Сполученими Штатами Америки щодо подальших дій для деескалації конфлікту, заявив голова офісу президента України Андрій Єрмак в одному з інтерв’ю.

– Поки що найголовніше – запобігти подальшій ескалації, тому США та Україна будуть робити все можливе для цього. При цьому, додам, дуже важливо продовжити роботу над верифікацією, оскільки ми фіксуємо дедалі більшу кількість порушень режиму припинення вогню, – заявив Єрмак.

За його словами, американський президент Джо Байден під час телефонних переговорів із українським колегою Володимиром Зеленським запевнив, що США віддані відновленню територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно-визнаних кордонах.

Байден також пообіцяв дотримуватися принципу нічого про Україну без України. Єрмак додав, що президент США також зазначив, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками не залишать без нищівної відповіді можливе вторгнення військовослужбовців Російської Федерації до України.

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Очільник офісу президента також додав, що розмова двох лідерів тривала понад півтори години.