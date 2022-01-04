Інші держави не відправлятимуть своїх солдатів воювати в Україну, проте допомагатимуть озброєнням та запровадженням санкцій проти Росії.

Про це заявила в одному з інтерв’ю віцепрем’єр – міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона нагадала, що на передовій на Донбасі зараз знаходиться українська армія, яка захищає нашу державу.

– Ми маємо бути реалістами. Інші країни не спрямовуватимуть своїх солдатів для того, щоб воювати. Є українська армія, яка стоїть на передовій і стоятиме на передовій, – наголосила віцепрем’єр.

Стефанішина зазначила, що Україна зараз отримує допомогу від деяких країн НАТО. Зокрема, Сенат США заклав в оборонному бюджеті на цей рік $300 млн на військову допомогу Україні (зокрема $75 млн – на летальне озброєння).

Крім того, Київ укладає угоди про закупівлю через систему НАТО зброї та військового обладнання.

Стефанішина також звернула увагу на той факт, що Євросоюз і США заздалегідь анонсували впровадження нових антиросійських санкцій, і серед країн Заходу існує консенсус у цьому питанні.

Віцепрем’єр додала, що інформація про загрозу нових санкцій вже була доведена до президента РФ Володимира Путіна.

– В умовах накопичення військ РФ ми спостерігаємо безпрецедентну міжнародну підтримку та консолідацію не лише через політичні заяви, а й через конкретні рішення, резолюції, дії, які публікуються ЄС, НАТО, окремими країнами. За останній місяць в Україні побувало декілька міністрів оборони країн ЄС, Великої Британії, які обговорювали шляхи підтримки України, – поінформувала вона.

За словами Стефанішиної, єдиний шлях стримування агресії Кремля – політико-дипломатичний, і цей тиск на Москву вже дає свої результати. Віцепрем’єр висловила думку, що на нещодавній прес-конференції Путіна вже можна було зрозуміти, що військовий сценарій щодо України не є пріоритетним для Кремля.

У грудні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав малоймовірним розміщення британських військових в Україні для захисту від можливого вторгнення РФ. За його словами, це пов’язано з тим, що Україна не є членом НАТО.

Схожу заяву робив президент США Джо Байден. Він зазначав, що питання відправки наземних військ США до України не було на порядку денному.

Фото: Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції