Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 грудня, повідомив, що поїхав у Буковель на короткий відпочинок.

– Яка прекрасна наша Україна! Вкотре в цьому переконався, мандруючи з Києва до Буковеля для короткого зимового відпочинку, – написав Зеленський у себе в соцмережах.

Він також повідомив, що особливе задоволення подорожі додало те, що в країні є багато рівних, освітлених, сучасних доріг.

– Подолавши вчора понад 700 км трас у п’яти областях, можу з упевненістю сказати, що бачу результат Великого будівництва. Це один із проявів турботи та поваги держави до своїх громадян – українці гідні їздити хорошими дорогами, не нервувати, а насолоджуватися красою рідної країни, – стверджує президент.

Водночас Зеленський зазначив, що в ідеальний стан привели ще не всі ділянки доріг – за деякі, за його словами, “справді соромно”.

– Ми не зупинимося, доки не відремонтуємо всі дороги в Україні, – пообіцяв він.

Окремо глава держави відзначив трасу Київ – Чоп, і повідомив, що найкритичніші ділянки цієї дороги хочуть оновити найближчими роками.

Також серед пріоритетів Володимир Зеленський назвав реконструкцію обходу Житомира, її мають розпочати у 2022 році.

За словами Зеленського, із 329 км маршруту Дубно – Буковель залишилося оновити 20 км.

Паралельно з цим хочуть закінчити під’їзд до Рогатина, тому що він “перебуває в жахливому стані”.

Факти ICTV намагаються зв’язатися з прессекретарем президента Сергієм Никифоровим, щоб уточнити подробиці про відпочинок Володимира Зеленського у Буковелі.

У ЗМІ напередодні з’явилася інформація про те, що глава держави прибув в Буковель та нібито оселився в готелі, де зупинився і бізнесмен Ігор Коломойський.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Джерело: Володимир Зеленський