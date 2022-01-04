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Факти / Україна / Політика

НАТО має надіслати сигнал Україні про готовність надати членство – Стефанішина

Марта Бондаренко редакторка стрічки
НАТО

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що НАТО, навіть не називаючи дату, готове зробити наступний крок та рухатися у напрямку підготовки до членства України в Альянсі.

Про це вона сказала в інтерв’ю агенції Інтерфакс-Україна.

За її словами, Україна готова виконувати всі необхідні критерії, результатом яких стане ухвалення рішення про членство в НАТО.

– Ми готові виконати всі критерії в рамках цієї каденції парламенту, президента, уряду для того, щоб НАТО могло назвати відповідну дату. Але оскільки йдеться про політичний консенсус на тлі нагнітання напруження з боку РФ, Україна не може постійно перебувати у підвішеному стані. Ми повинні розуміти, що НАТО, як мінімум, навіть не називаючи дату, готове зробити наступний крок і рухатися у напрямку підготовки до членства. Це може бути навіть без отримання Плану дій щодо членства, але така стратегічна ясність є важливою, — сказала Стефанішина.

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Вона наголосила на важливості отримання сигналу від країн-членів НАТО щодо готовності рухатися у напрямку надання членства Україні.

– Політично цей сигнал важливий не лише для України, а й для всіх країн НАТО, які розуміють безпекові виклики, гібридні виклики в Чорноморському регіоні, взагалі на східному фланзі НАТО, – зазначила Ольга Стефанішина.

За словами віцепрем’єр-міністра, Україна виконує річні національні програми, запроваджує стандарти НАТО у секторі безпеки та оборони. Також український уряд готує реформу СБУ та системи розвідувальних органів.

Ольга Стефанішина наголосила, що всі ці кроки наближають Україну до НАТО.

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Раніше Ольга Стефанішина повідомила, що протягом останніх двох років Україна реалізувала дві третини всіх стандартів НАТО, імплементованих за останні 25 років.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс президента

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