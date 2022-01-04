Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що НАТО, навіть не називаючи дату, готове зробити наступний крок та рухатися у напрямку підготовки до членства України в Альянсі.

Про це вона сказала в інтерв’ю агенції Інтерфакс-Україна.

За її словами, Україна готова виконувати всі необхідні критерії, результатом яких стане ухвалення рішення про членство в НАТО.

– Ми готові виконати всі критерії в рамках цієї каденції парламенту, президента, уряду для того, щоб НАТО могло назвати відповідну дату. Але оскільки йдеться про політичний консенсус на тлі нагнітання напруження з боку РФ, Україна не може постійно перебувати у підвішеному стані. Ми повинні розуміти, що НАТО, як мінімум, навіть не називаючи дату, готове зробити наступний крок і рухатися у напрямку підготовки до членства. Це може бути навіть без отримання Плану дій щодо членства, але така стратегічна ясність є важливою, — сказала Стефанішина.

Вона наголосила на важливості отримання сигналу від країн-членів НАТО щодо готовності рухатися у напрямку надання членства Україні.

– Політично цей сигнал важливий не лише для України, а й для всіх країн НАТО, які розуміють безпекові виклики, гібридні виклики в Чорноморському регіоні, взагалі на східному фланзі НАТО, – зазначила Ольга Стефанішина.

За словами віцепрем’єр-міністра, Україна виконує річні національні програми, запроваджує стандарти НАТО у секторі безпеки та оборони. Також український уряд готує реформу СБУ та системи розвідувальних органів.

Ольга Стефанішина наголосила, що всі ці кроки наближають Україну до НАТО.

Раніше Ольга Стефанішина повідомила, що протягом останніх двох років Україна реалізувала дві третини всіх стандартів НАТО, імплементованих за останні 25 років.