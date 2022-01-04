Рухаємося до втілення пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем у справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс.

За даними МЗС, вони обговорили російську агресію проти України та скоординували свої позиції на тлі дій РФ.

Глава МЗС Британії Елізабет Трасс запевнила, що держава непохитно підтримує Україну на шляху до протидії збройній агресії Російської Федерації.

– Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі. Пакет стримування включає політичний, економічний та безпековий рівні, – зазначив Кулеба.

Очільники української та британської установ скоординували свої позиції на тлі дій Росії та дипломатичних переговорів, що відбуватимуться у різних форматах найближчими тижнями на лінії НАТО, ОБСЄ та ЄС.

Елізабет Трасс розповіла Кулебі про підходи Лондона до переговорів НАТО – Росія та консультацій з ЄС щодо нових жорстких санкцій, спрямованих на стримування РФ від подальшої агресії.