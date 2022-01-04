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Спікер МВС України Артем Шевченко йде у відставку

Юля Захарченко редакторка стрічки
Спікер МВС України Артем Шевченко йде у відставку

Директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко йде у відставку після 6,5 років роботи в установі.

Про це Артем Шевченко повідомив у перший робочий день нового 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Спікер МВС України завершив державну службу.

– Дякую всім за 6,5 років співпраці. За шанс долучитися, зробити внесок у комунікацію необхідних і безальтернативних реформ, перетворень у правоохоронній сфері. Були звісно і помилки, але здобутків більше. Зміцнено ефективну робочу комунікаційну систему всіх органів системи. Головне тепер її розвинути та не занапастити, – зазначив він.

За час роботи на посаді Артем Шевченко став автором фільму Слов’янськ. Початок війни, де відтворено хронологію найбільш важливих епізодів битви за місто.

Кінострічка, показана на телеканалі ICTV, перемогла в експертному голосуванні номінації Документальний фільм професійного телерейтингу Знято в Україні.

Слов’янськ став першим населеним пунктом, захопленим проросійськими військами на сході України. Місто вдалося звільнити менш ніж за три місяці.

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Фото: Артем Шевченко

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