На Різдво 2022 українці відпочивають три дні поспіль – 7, 8 та 9 січня. Національний банк України прилюднив регламент роботи фінансових установ та системи електронних платежів на цей період.

Згідно з графіком, усі банки в Україні з 7 до 9 січня мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, а також їх підкріплення готівкою різних номіналів.

Окрім того, у зазначений період банківські установи за потреби можуть здійснювати касові операції.

Водночас усі перекази між банками через системи електронних платежів (СЕП) здійснюватимуться датою банківського дня 10 січня 2022 року.

Щодо Нової пошти, то її відділення та кур’єри не працюватимуть лише 7 січня. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.