Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Як працюватимуть банки на Різдво – 7, 8 та 9 січня

Валентина Летяк редакторка стрічки
Банкомат

На Різдво 2022 українці відпочивають три дні поспіль – 7, 8 та 9 січня. Національний банк України прилюднив регламент роботи фінансових установ та системи електронних платежів на цей період.

Згідно з графіком, усі банки в Україні з 7 до 9 січня мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, а також їх підкріплення готівкою різних номіналів.

Окрім того, у зазначений період банківські установи за потреби можуть здійснювати касові операції.

Водночас усі перекази між банками через системи електронних платежів (СЕП) здійснюватимуться датою банківського дня 10 січня 2022 року.

Щодо Нової пошти, то її відділення та кур’єри не працюватимуть лише 7 січня. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка