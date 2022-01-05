Україна та Європейський Союз дотримуються єдиної позиції, що Росія не має права ділити Європу на зони впливу та визначати, куди може розширюватися ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики Жозепом Боррелем.

– Україна і Євросоюз єдині в тому, що Росія не має права ділити Європу на зони впливу і визначати, куди, як, коли може розширюватися Євросоюз, і який характер відносин буде між Україною та ЄС. Це відносини виключно між Києвом і Брюсселем, і Москва не має в цьому жодного права голосу, – наголосив Кулеба.

Коментуючи візит Борреля до України, очільник МЗС зазначив, що він є історичним. Адже вперше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики відвідав зону російсько-українського конфлікту на Донбасі.

Кулеба уточнив, що головна тема сьогоднішнього візиту – це безпека. Саме тому Боррель відвідав лінію зіткнення в Станиці Луганській, щоб на власні очі побачити наслідки агресії РФ.

– Євросоюз стоїть пліч-о-пліч з Україною у протидії агресивній політиці РФ. Йдеться не лише про політичну підтримку, а й про дуже практичні рішення… Ця підтримка спрямована на зміцнення здатності України захищати себе, оскільки вона віддана дипломатії, виконанню Мінських домовленостей та політичному врегулюванню конфлікту, – заявив Кулеба.

Він додав, що зараз перед Україною і Євросоюзом стоїть одна задача: дипломатичними засобами сприяти деескалації ситуації, щоб Москва відмовилася від своїх агресивних намірів. І одним із елементів пакету стримування є підготовка нових болючих санкцій проти Росії.

Як відомо, 10 січня в Брюсселі пройде засідання Комісії Україна-НАТО. Зустріч відбудеться за два дні до перемовин між представниками Альянсу та Росії, однією з ключових тем яких буде ситуація довкола України.

А 7 січня через війська РФ біля українських кордонів на позачергове засідання зберуться міністри закордонних справ країн-членів НАТО.