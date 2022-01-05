Новорічне привітання президента Володимира Зеленського, яке транслювали 1 січня національні телеканали, записували ще 28 грудня. Глава держави показав, як це відбувалося і що лишилося за лаштунками.

Зокрема, за словами Зеленського, до привітання з новим роком не потрапила статистика про здобутки, точніше, про те, що зроблено в Україні за 2021 рік.

– Я б дуже не хотів говорити мовою статистики, але мій батько – математик, і якщо він не почує у зверненні президента України конкретики, а саме цифр та відсотків, то конкретику про себе почую я. Тому – конкретні цифри, конкретні відсотки, – пожартував президент, і показав кадри зі статистикою, які не потрапили до головного привітання.

У новорічному відеозверненні президента Володимира Зеленського взяли участь надзвичайні українці.

І саме привітання глава держави присвятив саме їм, а не тому, що було зроблено за рік.