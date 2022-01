Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель прилетів до України – це його перший закордонний візит у 2022 році.

На своїй сторінці у Twitter Боррель опублікував фото з аеропорту Харкова.

Візит до України, за словами верховного представника, є свідченням підтримки суверенітету та територіальної цілісності України з боку Євросоюзу.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.

With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022