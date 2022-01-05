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Факти / Україна / Політика

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибув до України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Україна Євросоюз

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель прилетів до України – це його перший закордонний візит у 2022 році.

На своїй сторінці у Twitter Боррель опублікував фото з аеропорту Харкова.

– Мій перший візит у 2022-му – до Станиці Луганської та Києва, Україна. На тлі нарощування Росією військ (вздовж кордону з Україною – Ред.), – написав Боррель.

Візит до України, за словами верховного представника, є свідченням підтримки суверенітету та територіальної цілісності України з боку Євросоюзу.

– Я тут, щоб показати підтримку Євросоюзу, а також підтримати сталу роботу над реформами, які є ключем до витривалості, – зазначив Боррель.

Раніше Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз діятиме рішуче, якщо Росія наважиться на ескалацію агресії щодо України.

Крім того, Жозеп Боррель зазначав, що вторгнення російських військ до України виключати не можна.

Фото: Depositphotos

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