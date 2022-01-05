Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель прилетів до України – це його перший закордонний візит у 2022 році.

На своїй сторінці у Twitter Боррель опублікував фото з аеропорту Харкова.

– Мій перший візит у 2022-му – до Станиці Луганської та Києва, Україна. На тлі нарощування Росією військ (вздовж кордону з Україною – Ред.), – написав Боррель.

Візит до України, за словами верховного представника, є свідченням підтримки суверенітету та територіальної цілісності України з боку Євросоюзу.

– Я тут, щоб показати підтримку Євросоюзу, а також підтримати сталу роботу над реформами, які є ключем до витривалості, – зазначив Боррель.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine. With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022

Раніше Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз діятиме рішуче, якщо Росія наважиться на ескалацію агресії щодо України.

Крім того, Жозеп Боррель зазначав, що вторгнення російських військ до України виключати не можна.