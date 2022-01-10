Медведчуку продовжили домашній арешт

Печерський райсуд Києва продовжив нардепові Віктору Медведчуку домашній арешт до 10 місяців.

Про це повідомив його колега з партії ОПЗЖ Ренат Кузьмін у Facebook.

Запобіжний захід для нардепа продовжили в справі про держзраду.

За його словами, у засіданні брали участь представники районної прокуратури, а не Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, що Віктору Медведчуку вручено дві підозри. Першу оголосили в травні за фактом державної зради та розграбування національних цінностей в окупованому Криму. Тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на шість місяців.

Другу підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації Віктору Медведчуку оголосили 8 жовтня.

12 жовтня Печерський суд відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокуратура клопотала про перебування в СІЗО із правом внесення застави в розмірі 1 млрд грн.

Це рішення згодом було оскаржене, але апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

2 листопада Печерський суд Києва обрав новий запобіжний захід депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку у першій справі про державну зраду та замах на розграбування національних цінностей у вигляді особистого зобов’язання до 31 грудня (оскільки на той час ще діяв запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за другою підозрою).

Джерело: Ренат Кузьмін