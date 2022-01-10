Моє прізвище у назві нової партії не фігуруватиме – Притула

Вона не буде іменною – колишній кандидат у нардепи від Голосу, телеведучий та волонтер Сергій Притула заявив про створення у 2022 році нової партії.

– Сама партія зараз дещо у віртуальному стані. Ми будемо виходити у 2022 році в режим суб’єктності, реєстрації партії, звичайно, – наголосив політик.

Притула запевнив, що його прізвище не фігуруватиме у назві нової політсили, оскільки є противником такого поєднання.

– Виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій потім на виборах у бюлетенях і так далі, можливо, прізвище десь збоку стоятиме, щоб краще ідентифікувати партію. Але в самій назві ні слова “Притула”, ні “біля Притули” там не буде, – запевнив він.

Наприкінці вересня 2021 року Сергій Притула підтвердив інформацію про створення власної партії.

У лютому того ж року рішенням партії Голос Притула вийшов зі складу політради, але залишився у партії, а на початку червня політик заявив про вихід з неї.

Причини він пояснив тим, що Голос віддалився від своїх початкових засад.

Фото: Сергій Притула