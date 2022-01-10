Справу народного депутата Гео Лероса направили до суду

Правоохоронці скерували до суду справу народного депутата, якому інкримінують хуліганство та невиконання судового рішення.

За даними Державного бюро розслідувань, 10 січня надіслали обвинувальний акт проти нардепа, а досудове розслідування слідчі завершили 6 січня.

Політик, виступаючи з трибуни у сесійній залі Верховної Ради, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.

Найімовірніше, йдеться про народного депутата Гео Лероса, який під час свого виступу в парламенті показав непристойний жест президентові Володимиру Зеленському.

Крім хуліганства, політика звинувачують у невиконанні рішенні суду. Суд визнав недостовірною публікацію з акаунту в соціальній мережі та зобов’язав її видалити.

Санкції статей, які інкримінують Леросу, передбачають покарання від штрафу у розмірі 500-4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до тюремного ув’язнення на три роки.