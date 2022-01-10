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Факти / Україна / Політика

Україна – не Казахстан: Стефанішина прокоментувала можливість військової інтервенції

Юлія Соколова редакторка стрічки
Ольга Стефанішина

В Україні неможлива реалізація сценарію зовнішньої військової інтервенції, як це відбулося в Казахстані.

Таку думку висловила сьогодні на брифінгу перед засіданням Комісії Україна-НАТО віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

У неї запитали, як Україна в умовах гібридної російської агресії може запобігти такому розвитку подій, як у Казахстані. Там внутрішні акції протесту та заворушення призвели до військової інтервенції ззовні.

– Україна – це не Казахстан. І по суті найкращою відповіддю України є розвиток внутрішньої стійкості шляхом перетворень… Ми проводимо реформи, боремося з російською агресією і з міжнародною спільнотою робимо все, щоб засудити нелегальну діяльність агресора, – зазначила Стефанішина у відповідь.

Вона наголосила, що, на відміну від Казахстану, в Україні сформувалися потужне громадянське суспільство та експертна спільнота, а також сильна опозиція. Крім того, наша держава має сильну міжнародну єдність щодо засудження агресії РФ.

– Ми не є частиною жодних пострадянських структур, які, як у випадку з Казахстаном, дозволили б зовнішню військову інтервенцію та захоплення критичної інфраструктури, – додала Стефанішина.

Як відомо, в Казахстані 2 січня спалахнули масові протести. Спочатку приводом стало підвищення на 50% цін на автогаз, але за лічені дні протести перейшли в політичну площину.

Не обійшлося і без жорстких зіткнень між протестувальниками і силовиками, захоплення будівель та резиденції президента.

У відповідь на це 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав партнерів з ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку) надати підтримку. До складу ОДКБ входять РФ, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Після звернення Токаєва країни-члени ОДКБ відправили своїх військових до Казахстану (так звані колективні миротворчі сили). Військові країн ОДКБ вже взяли під контроль низку стратегічних об’єктів у Казахстані.

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Джерело: НАТО

Фото: Урядовий портал

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