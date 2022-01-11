Телеканал Рада у прямому ефірі “поховав” Стефанчука

У прямому ефірі парламентського телеканалу Рада стався курйозний випадок.

Під час повідомлення про смерть голови Європейського парламенту Давида Сассолі показали фото спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, розмістивши під його знімком напис “раптово помер”.

Відповідний скриншот із прямої трансляції телеканалу поширили користувачі соціальних мереж.

У лівій частині екрану помістили коментар Стефанчука з приводу смерті Сассолі:

— Пішов з життя справжній друг України, президент Європарламенту, Давид-Марія Сассолі. Під час російської ескалації на кордонах України навесні 2021 року він закликав Російську Федерацію зробити крок назад. А також неодноразово наполягав на санкціях проти Росії та Білорусі. Висловлюю щире співчуття рідним, близьким і всім друзям. Вічна пам’ять.

З іншого боку замість фото Сассолі розмістили Стефанчука, вибудувавши кадр так, що напис “раптово помер” збільшеним шрифтом опинився під портретом спікера ВР.

11 січня стало відомо про смерть голови Європарламенту Давида Сассолі. За словами його речника, причиною смерті політика стали ускладнення, спричинені порушеннями в роботі імунної системи. Сассолі було 65 років.

У грудні минулого року телеканал Рада розпочав роботу у новому форматі. Тоді ж довкола телеканалу виник скандал щодо його фінансування, про що ви можете детальніше ознайомитися у нашому матеріалі.

Фото: Верховна Рада