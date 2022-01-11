Україна має підтримку усіх 30 країн НАТО – Никифоров про переговори у Женеві

Україна прагне вирішити військовий конфлікт на Донбасі мирним шляхом, а також вітає зусилля США, НАТО та РФ, що спрямовані на деескалацію ситуації на кордоні країни.

Про це під час брифінгу повідомив прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Він зазначив, що Київ довіряє своїм партнерам, котрі не ухвалюватимуть жодного рішення про долю України за спиною.

— Ми на постійному зв’язку з адміністрацією президента США Джо Байдена. Підтримуємо цей зв’язок на всіх рівнях, — додав він.

Речник Зеленського нагадав, що перед радою НАТО-РФ відбулася зустріч комісії НАТО-Україна, де Київ підтримали всі 30 членів Альянсу.

— Наша делегація мала змогу надати свої аргументи та застереження. У відповідь ми почули підтримку абсолютно усіх 30 членів Альянсу, – сказав Никифоров.

Коментуючи ситуацію на кордоні України та стягування військ РФ туди, Никифоров сказав, що Україна готова шукати необхідні рішення “у всіх можливих форматах: і нових, і реанімованих старих”.

Для цього у Зеленського вважають необхідною нову зустріч у нормандському форматі.

Напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном, які прибули в Україну з візитом.

Україна передала німецькому та французькому радникам лідерів країн – учасниць Нормандського формату детальну інформацію щодо імплементації сторонами Мінських домовленостей та рішень останнього саміту 2019 року