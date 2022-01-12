Не спіши нас ховати: Стефанчук відреагував на казус в ефірі телеканалу Рада

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на казус в ефірі парламентського телеканалу Рада. 11 січня у прямому ефірі телеканал випадково “поховав” голову українського парламенту.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він опублікував допис, підписавши його Телеканалу Рада, додав емодзі та розмісти пісню групи Чайф Не спиши.

Композиція розпочинається зі слів: А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела. У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить.

Допис прокоментувала нардеп Ірина Геращенко, яка зазначила: Почуття гумору підтверджує, що живий, і слава Богу.

Інші користувачі зазначають, що у спікера “чемпіонський рівень гумору” та додають, що ця прикмета є хорошою.

11 січня у прямому ефірі парламентського телеканалу Рада під час повідомлення про смерть голови Європейського парламенту Давида Сассолі показали фото Стефанчука, розмістивши під його знімком напис “раптово помер” великим шрифтом.

Фото: Верховна Рада