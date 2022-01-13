Підтримка України на тлі російських загроз: про що говорив Кулеба з очільницею МЗС Канади

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з очільницею МЗС Канади Мелані Жолі. Під час спілкування сторони обговорили агресивні дії Росії та підтримку Канади на тлі загроз.

За даними МЗС України, глава канадської дипломатії наголосила, що Росія висуває неприйнятні вимоги щодо надання гарантій невступу України до НАТО.

Жолі зазначила, що Канада непохитно підтримує нашу державу на тлі загроз та нарощування російських військ біля кордонів України.

Міністри обговорили кроки, які допоможуть стримати Росію від нової хвилі агресії в Європі. Йдеться про запровадження болючого для Москви пакету санкцій, який передбачає політичні та економічні обмеження.

Кулеба подякував міністру Канади за зусилля, спрямовані на міжнародну відповідь проти агресії Російської Федерації.

У МЗС зазначили, що окремою темою розмови стала подальша співпраця України та Канади у сфері безпеки та оборони. Очільники відомств домовилися здійснити заходи для притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака Boeing 737 під Тегераном.