Оперативники ДБР провели затримання колишнього народного депутата від партії Блок Петра Порошенка. Перебуваючи на посаді позаштатного радника голови Держекоінспекції, він намагався “вирішити” одне із питань за $17 тис.

За даними слідства, йдеться про видачу аграрному підприємству позитивний висновок оцінки впливу на довкілля від профільного міністерства.

В ДБР встановили, що за планом хабарника передача коштів мала відбутись у два транші: під час першої контрольованої передачі експарламентар отримав від потерпілого $2 тис., а вже 13 січня, під час другого траншу, планувалось передати $15 тис. Саме під час другого траншу і відбулось затримання екснардепа.

$17 тис. за “вирішення питання”: оперативники ДБР затримали колишнього нардепа / 2 фотографии

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) КК України. Колишньому народному обранцеві загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

В рамках провадження проводяться обшуки за місцем роботи та мешкання фігуранта, а також у приміщенні суб’єкта господарювання, де оформлялись документи для отримання висновків оцінки впливу на довкілля.

Правоохоронці також перевіряють причетність до хабаря інших посадовців Міндовкілля та Держекоінспекції.

ДБР та Офіс Генпрокурора не називають імені затриманого, але судячи з опублікованих фото йдеться про екс-нардепа Андрія Немирівського. Сам Немирівський поки ніяк не коментував цю інформацію.