У Міністерстві економіки повідомили, що в Україні з’являться інспектори з органічного виробництва.

22 кандидати на цю посаду складали тести на знання вимог законодавства України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування такої продукції та тести для перевірки спеціальних знань у галузях органічного виробництва.

Усі кандидати успішно склали кваліфікаційний іспит, вони отримають свідоцтва інспектора з органічного виробництва, зазначив заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка.

Раніше він зазначав, що поява таких інспекторів є важливим кроком для початку функціонування ринку органічної продукції в Україні.

Таким чином, в Україні вперше з’являться інспектори з органічного рослинництва, тваринництва, грибівництва, аквакультури, виробництва органічних морських водоростей, виробництва органічних харчових продуктів тощо.