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Факти / Україна / Політика

Зеленський та Джонсон обговорили безпекову ситуацію навколо України

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Глава держави розповів про ситуації навколо України на тлі нинішніх безпекових викликів, акцентувавши увагу на кроках, що здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів.

Зеленський також повідомив Джонсона про заходи, яких вживає українська сторона для активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату. Глава держави наголосив на мирних ініціативах України, зокрема щодо взаємного звільнення політичних в’язнів.

Володимир Зеленський також подякував очільнику британського уряду за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету, територіальної цілісності України та євроатлантичних прагнень нашої держави.

Він наголосив, що жодні рішення щодо України не повинні ухвалюватися без України та відзначив роль партнерів нашої держави у питанні врегулювання ситуації та недопущення ескалації російської агресії. Зеленський наголосив, що позиція західних країн у діалозі з РФ має залишатися твердою й рішучою.

За словами президента, необхідно бути готовими до невідкладного запровадження превентивного пакету санкцій проти РФ задля протидії агресивним намірам Кремля.

Співрозмовники також констатували спільність оцінок щодо проекту Північний потік-2, який використовується як енергетична зброя.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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