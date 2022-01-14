Зеленський та Джонсон обговорили безпекову ситуацію навколо України

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Глава держави розповів про ситуації навколо України на тлі нинішніх безпекових викликів, акцентувавши увагу на кроках, що здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів.

Провів плідну розмову з @BorisJohnson. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2022

Зеленський також повідомив Джонсона про заходи, яких вживає українська сторона для активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату. Глава держави наголосив на мирних ініціативах України, зокрема щодо взаємного звільнення політичних в’язнів.

Володимир Зеленський також подякував очільнику британського уряду за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету, територіальної цілісності України та євроатлантичних прагнень нашої держави.

Він наголосив, що жодні рішення щодо України не повинні ухвалюватися без України та відзначив роль партнерів нашої держави у питанні врегулювання ситуації та недопущення ескалації російської агресії. Зеленський наголосив, що позиція західних країн у діалозі з РФ має залишатися твердою й рішучою.

За словами президента, необхідно бути готовими до невідкладного запровадження превентивного пакету санкцій проти РФ задля протидії агресивним намірам Кремля.

Співрозмовники також констатували спільність оцінок щодо проекту Північний потік-2, який використовується як енергетична зброя.