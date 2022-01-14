Хакерські атаки на українські держсайти зробила Росія – експерти

Хакери з Російської Федерації зробили в ніч проти 14 січня атаку українські урядові сайти.

Відповідну інформацію оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

– Українські інтернет-ресурси з початку російської військової агресії атакуються вже не вперше та навіть не вдруге. Деякі кібератаки були настільки масовими, що увійшли до світових підручників для кібер-фахівців, – йдеться у прес-релізі.

В організації зазначили, що такої масової атаки на держоргани не фіксували вже тривалий час, а нинішня пов’язана із нещодавньою невдачею РФ на переговорах щодо співпраці України з НАТО.

Крім того, нещодавно Москва відновила військові навчання біля кордонів нашої країни, а атаки хакерів на держоргани України також можна зарахувати до психологічної атаки.

Повідомляється, що на російський слід вказує і хронологія розповсюдження новини про поширення персональних даних українців через злом сайту міністерства освіти.

Інформація спочатку з’явилася у соціальних мережах, а в медіапросторі першими їх подали так звані зливні бачки російської пропаганди.

Зокрема, першою повідомила РИА Новости близько 4 години ранку за київським часом. При цьому текст польською мовою містить стилістичні неточності та лексичні помилки.

На думку експертів, використання чутливих тем з історії польсько-українських відносин мало приховати слід російських хакерів.

Атаку на урядові портали України можна трактувати як приклад російської агресії проти України та в центрі сподіваються на якнайшвидше накладення санкцій на відповідні російські структури.

Останній такий напад хакерів стався після застосування ЗСУ безпілотних літальних апаратів Байрактар ​​проти російських бойовиків на Донеччині.