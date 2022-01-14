США закликали не піддаватися на дезінформацію з боку РФ

Росія постійно використовує дезінформацію та фейки як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.

– Нікого не повинно дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання, або навіть її підбурювання до чогось, що вона зможе використати як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності, – йдеться у повідомленні.

В американському посольстві також закликають не піддаватися на невпинну дезінформацію з боку Москви.

Нікого не має дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання, або навіть її підбурювання до чогось, що вона зможе використати як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності. Ми закликаємо всіх не піддаватися на невпинну дезінформацію Москви. pic.twitter.com/w6fLw1i1Hu — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 13, 2022

Напередодні, після засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, представник США при Організації Майкл Карпентер закликав бути готовими до можливого збройного конфлікту в Східній Європі на тлі нарощування РФ військових сил біля кордонів України.

За його словами, поблизу українських кордонів зараз перебувають до 100 тис. російських військових, озброєння, боєприпаси, артилерійські системи, а також системи радіоелектронної боротьби.

Водночас Карпентер наголосив, що США не будуть дискутувати з РФ щодо базових принципів НАТО, зокрема можливості для будь-якої країни подати заявку на членство в Альянсі.

Цього тижня у Європі відбулися три раунди переговорів за участі представників США та Росії.

10 січня у Женеві зустрічалися представники РФ та США, 12 січня у Брюсселі – засідання Ради НАТО-Росія та 13 січня у Відні – засідання Постійної ради ОБСЄ.

Фото: Посольство США у Києві