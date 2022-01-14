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Факти / Україна / Політика

США закликали не піддаватися на дезінформацію з боку РФ

Валентина Летяк редакторка стрічки
Посольство США у Києві

Росія постійно використовує дезінформацію та фейки як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.

– Нікого не повинно дивувати поширення Росією дезінформації про неприйняті зобов’язання, або навіть її підбурювання до чогось, що вона зможе використати як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності, – йдеться у повідомленні.

В американському посольстві також закликають не піддаватися на невпинну дезінформацію з боку Москви.

 

Напередодні, після засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, представник США при Організації Майкл Карпентер закликав бути готовими до можливого збройного конфлікту в Східній Європі на тлі нарощування РФ військових сил біля кордонів України.

За його словами, поблизу українських кордонів зараз перебувають до 100 тис. російських військових, озброєння, боєприпаси, артилерійські системи, а також системи радіоелектронної боротьби.

Водночас Карпентер наголосив, що США не будуть дискутувати з РФ щодо базових принципів НАТО, зокрема можливості для будь-якої країни подати заявку на членство в Альянсі.

Цього тижня у Європі відбулися три раунди переговорів за участі представників США та Росії.

10 січня у Женеві зустрічалися представники РФ та США, 12 січня у Брюсселі – засідання Ради НАТО-Росія та 13 січня у Відні – засідання Постійної ради ОБСЄ.

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Фото: Посольство США у Києві

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