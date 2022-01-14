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Факти / Україна / Політика

Зеленський та Алієв обговорили створення транспортного коридору в межах ГУАМ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
зеленський алієв

Україна та Азербайджан будуть співпрацювати у сфері міжнародних автомобільних і залізничних перевезень. Також можлива співпраця у створенні транспортного коридору в межах ГУАМ (Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ — регіональне об’єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова).

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час візиту до України його азербайджанського колеги Ільхама Алієва.

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Зеленський підкреслив важливість для України візиту Алієва.

Сторони домовилися провести в першій половині 2022 року засідання спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. А далі – організація засідання ради президентів України та Азербайджану.

Ще дуже важливою темою для України є розвиток транзитного потенціалу та створення необхідної інфраструктури.

– Ми маємо активізувати співпрацю у сфері міжнародних автомобільних і залізничних перевезень, а також у галузі авіації. Ми й надалі будемо спільно працювати над низкою перспектив. Серед іншого це створення транспортного коридору в межах ГУАМ, який об’єднує Україну, Азербайджан, Грузію та Молдову, – сказав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 14 січня, Україна та Азербайджан підписали шість двосторонніх документів у різних галузях співпраці. Про що ці документи, читайте у матеріалі.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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