Україна та Азербайджан будуть співпрацювати у сфері міжнародних автомобільних і залізничних перевезень. Також можлива співпраця у створенні транспортного коридору в межах ГУАМ (Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ — регіональне об’єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова).
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час візиту до України його азербайджанського колеги Ільхама Алієва.
Зеленський підкреслив важливість для України візиту Алієва.
Сторони домовилися провести в першій половині 2022 року засідання спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва. А далі – організація засідання ради президентів України та Азербайджану.
Ще дуже важливою темою для України є розвиток транзитного потенціалу та створення необхідної інфраструктури.
– Ми маємо активізувати співпрацю у сфері міжнародних автомобільних і залізничних перевезень, а також у галузі авіації. Ми й надалі будемо спільно працювати над низкою перспектив. Серед іншого це створення транспортного коридору в межах ГУАМ, який об’єднує Україну, Азербайджан, Грузію та Молдову, – сказав Зеленський.
Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 14 січня, Україна та Азербайджан підписали шість двосторонніх документів у різних галузях співпраці. Про що ці документи, читайте у матеріалі.