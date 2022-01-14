Зеленський запропонував Байдену влаштувати тристоронній саміт за участі Путіна – Єрмак

Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести тристоронню зустріч за участі лідера РФ Володимира Путіна.

Про це 14 січня під час дискусії в Атлантичній раді заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Попередньо, йдеться про можливу організацію саміту трьох президентів. Андрій Єрмак зазначив, що йдеться про формат відеоконференції.

– Президент Зеленський запропонував президенту Байдену – і ми вважаємо, що це може мати сенс, – організувати тристоронню зустріч, можливо в режимі відеоконференції, між президентом Байденом, президентом Зеленським і президентом Путіним. Ми все ще чекаємо (відповіді – Ред.) від російської сторони, – повідомив Єрмак.

У Білому домі на пропозицію українського президента поки не відреагували.

Джерело: Atlantic Council