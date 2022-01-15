Пішов із життя колишній очільник Служби безпеки України та народний депутат Леонід Деркач. Прощання відбудеться у Києві.

Про це повідомив народний депутат та син Андрій Деркач 14 січня на своєму Telegram-каналі. Церемонія відспівування запланована на 16 січня о 12.00 у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

– Він завжди цінував працю людей та намагався бути справедливим. Він був творцем! Пройшовши шлях від молодшого лейтенанта до генерала армії, захищав Україну від зовнішніх та внутрішніх загроз. Він завжди був творцем. Він був та буде прикладом, – написав Андрій Деркач.

На його думку, багато людей згадають батька з вдячністю за його вчинки. Він не вказав причину смерті екс-депутата.

Леонід Деркач народився у 1939 році у Дніпропетровську (наразі Дніпро).

У квітні 1998 року указом другого президента Леоніда Кучми його призначили очільником СБУ. Він перебував на цій посаді до лютого 2001 року. Пізніше Леонід Деркач став народним депутатом.