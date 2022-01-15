Укртрансбезпека заперечує причетність до будь-яких незаконних дій – заява компанії

Співробітники Державної служби України з безпеки на транспорті надали Державному бюро розслідувань всю наявну інформацію щодо процесу закупівлі нової форми для інспекторів УТБ та наголосили, що повністю відкриті для співпраці з правоохоронними органами.

Про це повідомляє прес-служба Укртрансбезпеки на сторінці відомства в Facebook.

За інформацією блогерки Ганни Мінюкової, 14 січня у центральному офісі Державної служби безпеки на транспорті відбулися обшуки слідчих ДБР, пов’язаних із закупівлею спецформи для інспекторів служби.

На офіційних сторінках ДБР інформація щодо проведення слідчих дій щодо УТБ наразі відсутня.

Водночас УТБ на сторінці у Facebook оприлюднила детальну інформацію щодо проведення тендеру. Згідно з нею, наприкінці 2021 року Укртрансбезпека оголосила тендер на закупівлю уніформи для інспекторів – 400 комплектів на загальну суму майже 3,9 млн грн.

Тендер оголосили на платформі ProZorro (ДК 021:2015: 18110000-3) 23 листопада 2021 року, який пройшов без зауважень. За даними УТБ, тендер виграла компанія з багаторічним досвідом роботи у відповідній сфері, а наприкінці грудня доставила її для ДСБТ.

Комплект уніформи складається з 13 предметів, а його вартість становить 9 746 грн 22 коп. Її роздадуть інспекторам після закінчення чотирьохтижневого навчання, яке розпочнеться 17 січня на базі Навчально-наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ.

У службі наголосили, що Укртрансбезпека залишається відкритою для співпраці з усіма правоохоронними органами та готова сприяти у розслідуваннях правоохоронців.

У жовтні минулого року Міністерство інфраструктури повідомило про намір збільшити штат інспекторів УТБ вдвічі.

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Фото: Укртрансбезпека