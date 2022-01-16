Україна зараз тісно співпрацює із союзниками для реалізації комплексного пакету стримування Росії, що включає три рівні.

Про це заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що на початку листопада минулого року Росія взяла курс на ескалацію. Відтоді, за словами Кулеби, Київ подвоїв зусилля щодо мобілізації міжнародної підтримки для України.

Йдеться про комплексний пакет заходів стримування, який складається з трьох рівнів – дипломатичного, економічного та оборонного.

– Ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками та партнерами для реалізації комплексного пакету заходів стримування. Він складається з трьох рівнів: сильна дипломатія для деескалації, розробка низки болючих економічних санкцій та поглиблення оборонної співпраці з Україною. Немає кращого способу стримування подальшої російської агресії, ніж сильна Україна, – наголосив Кулеба.

Міністр уточнив, що результати перемовин країн Заходу із Росією минулого тижня якраз і стали кульмінацією спільних дипломатичних зусиль зі стримування РФ.

– Єдність Заходу була очевидною, – заявив очільник МЗС.

За словами Кулеби, ідея полягає в тому, щоб чітко заявити Росії про неприйнятність подальшої агресії та високу ціну за неї. Але водночас переконувати Москву використовувати дипломатію замість сили.