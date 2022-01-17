Наслідки для РФ і перезапуск нормандського формату: підсумки першого візиту Бербок в Україну

17 січня з офіційним візитом Київ відвідала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою вона зробила кілька важливих заяв.

Вони стосувалися безпеки, агресії з боку Росії, нормандського формату та ще низки питань. Крім того, міністр анонсувала свій візит на лінію розмежування на Донбасі на тлі посилення обстрілів, через які також страждає цивільне населення.

18 січня Анналена Бербок зустрінеться у Москві з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Чого чекати від цієї зустрічі та що потрібно знати про головні заяви очільниці німецького МЗС – читайте у матеріалі.

Серйозні наслідки для РФ

Анналена Бербок підтримала суверенітет і територіальну цілісність України, і пригрозила Російській Федерації серйозними наслідками у разі вторгнення.

– Кожна нова агресія матиме велику ціну. Ми готові провести серйозний діалог з Росією, оскільки дипломатія – це єдиний придатний шлях для того, щоб розрядити дуже напружену зараз ситуацію. Але я також сьогодні дуже чітко дала зрозуміти, що ми не говоримо про Україну без України, – зазначила вона.

Міністр додала, що ці наслідки можуть торкнутися російського газопроводу Північний потік-2. Вона нагадала: у коаліційній угоді нового німецького уряду чітко йдеться про те, що у сфері енергетичної політики у Німеччині діє європейське енергетичне право і законодавство.

Це стосується і Північного потоку-2, процес сертифікації якого наразі призупинено через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

– Ми маємо геополітичні нюанси. Але ми підтримуємо позицію Вашингтона щодо вжиття необхідних заходів (щодо Північного потоку-2. – Ред.), якщо Росія продовжить ескалацію, – запевнила міністр.

Постачання зброї

Німеччина залишається непохитною у своїй позиції щодо постачання в Україну зброї. Офіційний Берлін є прихильником дипломатичного врегулювання ситуації на сході України, тому він надає перевагу іншим способам підтримки українських партнерів.

– Внесок Німеччини у підтримку України, безпеку, і передусім у співробітництво, є досить широким і багатостороннім. Ми підтримували лікування українських військових у Берліні, допомогли встановити пересувний військовий лазарет. Ми робитимемо все для того, щоб не допустити подальшої ескалації цієї кризи і використати всі дипломатичні можливості та найефективніші важелі, – запевнила Бербок.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, політолога Олександра Мусієнка, мало що може змусити Німеччину змінити рішення. Але у разі такої непохитної позиції у цьому питанні німецький уряд міг би іншими способами підтримати Україну.

– Німецький уряд міг би збільшити обсяг інвестицій в Україну, підтримати нас на шляху реформ чи в будь-яких інших напрямах. Щодо зброї, то потрібно докладати максимальних зусиль, аби виробляти її в Україні або шукати варіанти постачання з інших країн. Для цього потенціал є, – говорить у коментарі Фактам ICTV експерт.

Перезапуск нормандського формату

Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова зробити все для перезапуску нормандського формату. Востаннє його країни-учасниці – Україна, Росія, Німеччина та Франція – збиралися у грудні 2019 року.

Днями канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що найближчим часом зустріч нормандської четвірки таки відбудеться. Проте точної дати він не назвав.

Політолог Олександр Мусієнко говорить, що рух у цьому напрямку є. Але експерт наголошує, що було би добре вбудувати в загальний контекст міжнародних переговорів, які тривали минулого тижня між Росією, НАТО та ОБСЄ, переговори нормандської четвірки, пояснивши це тим, що вони необхідні для досягнення миру та безпеки в Європі.

Проблема тут полягає у тому, що відповідні ініціативи не підтримує Росія. Але Олександр Мусієнко припускає, що ситуація може змінитися.

– Якщо американці сказали б, що вони хочуть, аби Росія все ж брала активну участь у переговорах, а не відсторонювалася, то це було б можливо. Але наразі мені видається малоймовірним проведення такої зустрічі, – пояснює він.

Розслідування кібератаки

Анналена Бербок запевнила, що Німеччина допоможе Україні у розслідуванні кібератаки на урядові сайти, що відбулась минулого тижня, у ніч з 13 на 14 січня.

– Кібератака, яка відбулася цими днями, також є центральною темою не тільки зараз, але й буде у майбутньому для спільного реагування. Ми запропонували і направимо експерта з питань безпеки технологій з метою підтримки і розслідування, – сказала вона.

Чого чекати від візиту Бербок до РФ

Сама Анналена Бербок напередодні візиту до Москви заявила, що новий федеральний уряд ФРН хотів би ґрунтовних і стабільних відносин із Росією. Тому вона хоче вислухати та з’ясувати позицію РФ.

На думку Олександра Мусієнка, ця поїздка Бербок буде певним ознайомчим діалогом.

– Я гадаю, що це також буде ознайомчий діалог і зондування напрямів, які стосуються зустрічі нормандської четвірки. Думаю, ще одним питанням, яке порушуватимуть під час зустрічі Бербок і очільник МЗС РФ Сергій Лавров, буде енергетика, зокрема газопровід Північний потік-2, – припускає експерт.

Загалом же політолог позитивно оцінює той момент, що напередодні цієї зустрічі Анналена Бербок анонсувала свою поїздку на лінію розмежування на Донбасі, щоб особисто побачити, що там відбувається.