Біля кордону України не балерини і поети: Кулеба закликав не романтизувати Росію

Нинішня безпекова криза, яка склалася на кордоні України з Росією, була дуже добре спланована та передбачена президентом РФ Володимиром Путіним.

Таку думку у статті для газети Le Figaro висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він звернувся до частини французької інтелектуальної еліти, яка досі має особливу прихильність до Росії.

– Дехто зачарований російською культурою, інші – скептично ставляться до США і вважають відносини з Росією альтернативою. Треті пропонують геополітичну гру: тісніше співпрацювати з Росією, аби нібито завадити її зближенню з Китаєм. Не хочу нікого розчаровувати, але сьогоднішня Росія має мало спільного із російським балетом чи літературою, і поблизу українського кордону ми не бачимо сьогодні ані балерин, ані поетів, – пояснив він.

Дмитро Кулеба назвав низку кроків РФ, які вказують на те, що Кремль спланував чинну безпекову кризу. Серед них безпрецедентне накопичення військ поблизу кордону України навесні 2021 року, завершення газогону Північний потік-2, публікація образливого та хибного твору про українців і росіян як “єдиний народ”, штучне загострення енергетичної кризи в Європі, використання мігрантів як зброї на кордонах Білорусі з ЄС, політичне втручання на Балканах і нове стягування військ до кордонів з Україною наприкінці 2021 року.

Міністр переконаний: якщо європейській дипломатії не вдасться запобігти новому нападу Росії на Україну, весь порядок безпеки на континенті буде порушений, бо апетит Росії в Європі лише зростатиме.

Тому, на думку Дмитра Кулеби, час облишити романтизовані уявлення про Росію, зробити вимогливий діалог справді вимогливим і посилити політику реального стримування.