Інвестиції та оборона: Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із очільницею уряду Швеції Магдаленою Андерссон та обговорив безпекову ситуацію навколо України.

Політики обговорили подальші кроки, що здійснюються для досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів. Президент України наголосив на важливості об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності.

Український лідер та прем’єр-міністр Швеції привітали нещодавнє укладення міжурядової Угоди про співробітництво у сфері оборони. Володимир Зеленський висловив подяку за практичну допомогу, що вже надається у цій сфері.

Магдалена Андерссон підтвердила рішучу й непохитну підтримку з боку уряду Швеції суверенітету й територіальної цілісності України.

Після телефонної розмови у своєму Twitter глава шведського уряду закликала Росію до зниження напруги на кордоні з Україною.

– Мала гарну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Підтвердила повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та програми реформ України. Росія має деескалювати напруженість уздовж кордону України. З нетерпінням чекаю на можливість прийняти Президента Зеленського у Швеції за першої нагоди, – написала Магдалена Андерссон.

Good conversation with ???????? President @ZelenskyyUa. Reiterated full support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity & reform agenda. Russia must de-escalate tensions along Ukraine’s border. Look forward to welcome President Zelenskyj in ????????at earliest possible opportunity. — SwedishPM (@SwedishPM) January 19, 2022

Своєю чергою, Володимир Зеленський високо оцінив підтримку шведською стороною євроінтеграційного курсу України, а також вагому практичну допомогу у реалізації внутрішніх трансформацій.

– У цьому контексті відзначено готовність до поглиблення взаємодії у межах стратегії уряду Швеції щодо співробітництва в питаннях реформ з країнами Східної Європи, – йдеться у повідомленні.

Лідери України та Швеції обговорили перспективи подальшої двосторонньої співпраці у сферах, що становлять обопільний інтерес. Окрему увагу приділили розвитку взаємодії в торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях.

Володимир Зеленський також акцентував, що українська сторона зацікавлена у створенні мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній.

– Швеція – найбільший торговельний та інвестиційний партнер України в регіоні. Навіть в умовах пандемії маємо зростання двосторонньої торгівлі більш ніж на 50%. За результатами року очікуємо вийти на показники товарообігу у 800-900 млн доларів. Працюватимемо над збереженням цих позитивних тенденцій, – зазначив президент України.

Глава держави заявив, що Україна вітає можливе залучення Швеції до підтримки національної фінансової системи.

Зазначається, що прем’єр-міністр Швеції та український президент домовилися інтенсифікувати двосторонній діалог на найвищому рівні.