Інвестиції та оборона: Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із очільницею уряду Швеції Магдаленою Андерссон та обговорив безпекову ситуацію навколо України.

Політики обговорили подальші кроки, що здійснюються для досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів. Президент України наголосив на важливості об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності.

Український лідер та прем’єр-міністр Швеції привітали нещодавнє укладення міжурядової Угоди про співробітництво у сфері оборони. Володимир Зеленський висловив подяку за практичну допомогу, що вже надається у цій сфері.

Магдалена Андерссон підтвердила рішучу й непохитну підтримку з боку уряду Швеції суверенітету й територіальної цілісності України.

Після телефонної розмови у своєму Twitter глава шведського уряду закликала Росію до зниження напруги на кордоні з Україною.

Good conversation with ???????? President @ZelenskyyUa. Reiterated full support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity & reform agenda. Russia must de-escalate tensions along Ukraine’s border. Look forward to welcome President Zelenskyj in ????????at earliest possible opportunity.

— SwedishPM (@SwedishPM) January 19, 2022