У збройного конфлікту, який Росія розв’язала проти України, є лише одне вирішення – шлях дипломатії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Кулеба нагадав, що минулий тиждень “був тижнем великої дипломатії”. Йдеться про низку переговорів Заходу із представниками Росії.

Очільник МЗС наголосив, що Україна перебувала в центрі цих перемовин, і ніщо не вирішується без відома нашої держави.

– Немає нічого такого, що б наші партнери обговорювали з РФ про Україну, чого б Україна не знала. Немає нічого такого, що Росія говорить партнерам про Україну, чого б Україна не знала. Жодних рішень про Україну без України – це непорушний принцип, – зазначив Кулеба.

Міністр уточнив, що це інтегрована частина американської зовнішньої політики, а не просто гасло.

Коментуючи сьогоднішні переговори з Блінкеном, Кулеба заявив, що на них йшлося про Нормандський формат. Так, США підтримують зусилля України, Франції та Німеччини щодо відновлення його функціонування на рівні лідерів. Крім того, обговорювалася діяльність Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

– Всі зусилля зараз спрямовані на те, щоб Росія рухалася шляхом дипломатичного врегулювання суперечностей. І в цього конфлікту є лише одне рішення – дипломатичне… Цей конфлікт буде вирішено лише тоді, коли останній російський солдат залишить ОРДЛО та АР Крим і місто Севастополь, – наголосив Кулеба.

Міністр додав, що якщо РФ дійсно хоче політичного врегулювання, то повинна продовжити переговори з США, НАТО та країнами-учасницями Нормандського формату.