Росію не можна залишати безкарною, за її дії проти України, аби не відкрити скриньку Пандори для інших автократичних країн вдатися до подібних агресивних дій. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва.

Він зазначив, що багато американців ставлять питання, чому США так прицільно зосереджують увагу на Україні та чому це важливо.

— Звичайно, Україна має значення сама собою. Ми впродовж багатьох років рішуче виступаємо за її суверенітет, територіальну цілісність, незалежність. Це формула, про яку ви чули нескінченно. Але також йдеться про більше, не лише про Україну, оскільки відбувається те, що є одна країна – Росія, яка своїми діями каже, що може просто змінювати кордони країни-сусіда силою, каже, що може ухвалювати рішення за сусідню країну, якими будуть її рішення, з ким вона може вступати у блоки, а не люди цієї країни за допомогою їхнього обраного уряду, – наголосив Блінкен.

Він додав, що РФ своїми діями намагається підкорити сусідів, не звертаючи уваги на вибір народу сусідньої країни.

— Якщо ми дозволимо залишитись цьому безкарним, тоді, я думаю, ми відкриємо величезну скриньку Пандори. Йдеться не лише про Україну. В усьому світі є інші автократичні країни, такі ж, як Росія, які скажуть, ми це теж зробимо. І це є засобом до конфлікту, хаосу, людських страждань та підриву демократії, – додав Блінкен.

Держсекретар США під час зустрічі з дипломатами посольства США в Україні закликав Путіна обрати мирний шлях розв’язання кризи.

— Я дуже, дуже сподіваюся, що ми зможемо дотримуватися дипломатичного та мирного шляху, але зрештою це буде рішення президента Путіна, — сказав він.

Повідомлялося, що під час зустрічі з американськими дипломатами та членами їхніх сімей у Києві Блінкен повідомить їх про те, як діятиме Вашингтон у разі “непередбачених обставин” та подальшої ескалації з боку Росії.

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Київ. Після візиту до посольства США у нього запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою.