Вчорашні переговори із державним секретарем США Ентоні Блінкеном мають три ключові підсумки. Вони стосуються антиросійських санкцій та подальшої підтримки України, зокрема й у сфері оборони.

Про це заявив сьогодні під час брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Головний підсумок цього діалогу: Україна має підтримку США в протистоянні російській агресії. Ця підтримка відбувається не лише на словах, а й конкретних діях, – розповів він.

Міністр також перерахував три конкретні підсумки вчорашніх переговорів із держсекретарем США:

1. Вашингтон розробив пакет болісних антиросійських санкцій.

– США розробили пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару… Принциповим є те, що рішення у Вашингтоні вже ухвалено. США готові застосувати всю потужність своїх економічних і фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці та російським багатіям, – наголосив Кулеба.

Він уточнив, що в разі запровадження цих санкцій РФ втратить доступ до цілої низки важливих для неї технологій.

За словами Кулеби, Блінкен вчора запевнив у готовності США застосувати такі санкції для стримування РФ.

Водночас Кулеба зазначив, що не може розкривати деталі, оскільки зараз на фінішній прямій – узгодження дій між США та європейськими союзниками, і важливо не нашкодити цьому процесу.

2. США готові й надалі зміцнювати обороноздатність України.

– Йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який ми вже отримали у грудні, але й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною. Оборонною, але летальною, – розповів Кулеба.

3. США готові підтримувати Україну в протидії економічним викликам, які виникають через російську ескалацію.

Кулеба нагадав, що РФ не лише погрожує зброєю, а й намагається посіяти панічні настрої всередині України, розхитати українське суспільство, економіку та відлякати інвесторів.

Як відомо, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою. На яких питаннях зосередився Блінкен під час візиту та чому його приїзд до України важливий – читайте в матеріалі.