Міністерство оборони України повідомлятиме про надану іноземними партнерами техніку та озброєння після координації з ними у відповідний момент та в обсязі, який не зашкодить національним інтересам.

Таку заяву оприлюднили у відомстві 20 січня.

У Міноборони попередили, що не планують коментувати жодні неофіційні повідомлення щодо надання Україні міжнародної (іноземної) допомоги у вигляді озброєнь, військової техніки, обладнання, інших елементів такої допомоги, яка надходить, запланована або перебуває на стадії обговорення.

– Керівництвом Міністерства оборони у межах компетенції на системній основі здійснюються заходи щодо залучення міжнародної підтримки для розвитку спроможності Збройних Сил України з метою зміцнення обороноздатності України. Обсяги такої допомоги нині є безпрецедентними. Ми наполегливо працюємо над збільшенням об’єму і розширенням номенклатури засобів оборони, які надаються Україні. Це можливо за умови відповідального підходу з дотриманням розумних обмежень, які є звичною практикою у такій діяльності, – зазначають у відомстві.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що держава-агресор безпосередньо та через агентів впливу докладає значних зусиль для зниження міжнародної допомоги Україні, блокування поставок зброї оборонного призначення, навіть нелетальної, та інших потрібних речей, які рятують життя наших воїнів.

– Одна із ключових засад політико-дипломатичних відносин, зокрема у сфері оборони, є дотримання політики конфіденційності у визначених моментах на тому чи тому етапі, – уточнив Олексій Резніков.

Міністр принагідно подякував українським партнерам за підтримку та попросив розуміння від представників ЗМІ.

– Ми щодня послідовно зміцнюємо нашу армію. Наші воїни налаштовані дати жорстку відсіч будь-яким спробам агресії. Через це, зокрема, на Сході останнім часом ми спостерігаємо деморалізацію російських окупаційних військ. Вони навіть рідше влаштовують провокації, адже отримують гідну відповідь, – сказав міністр оборони.

Нагадаємо, що 17 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив про “надання нового пакету допомоги для підвищення обороноздатності України”.

Згодом з’явилася інформація, що до України із Великої Британії в обхід Німеччини вирушили транспортні літаки С-17.

Низка іноземних ЗМІ припустили, що спрямувати до України могли протитанкову систему NLAW.