У Києві замінували Офіс президента

Вдень 20 січня у Києві поліція отримала анонімне повідомлення про мінування Офісу президента України.

У коментарі Фактам ICTV поліція Києва повідомила, що наразі інформація щодо мінування перевіряється.

На питання, чи пускають співробітників Офісу президента до будівлі, у поліції не змогли відповісти.

Втім ЗМІ повідомляють, що поруч з ОПУ стоїть машина швидкої допомоги, а працівників установи не допускають до робочого місця.

Зазначимо, що 20 січня президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Польщі.