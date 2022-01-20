У Києві замінували Офіс президента

Вдень 20 січня у Києві поліція отримала анонімне повідомлення про мінування Офісу президента України.
У коментарі Фактам ICTV поліція Києва повідомила, що наразі інформація щодо мінування перевіряється.
На питання, чи пускають співробітників Офісу президента до будівлі, у поліції не змогли відповісти.
Втім ЗМІ повідомляють, що поруч з ОПУ стоїть машина швидкої допомоги, а працівників установи не допускають до робочого місця.
Зазначимо, що 20 січня президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Польщі.