Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року – Стефанішина

Північноатлантичний альянс запросив Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, оновлена концепція дасть розуміння щодо політики Альянсу на наступне десятиліття, зокрема щодо співпраці з країнами-аспірантами.

– Як в Україні, так і в столицях країн Альянсу є розуміння, що спільні виклики, які сьогодні постали перед демократіями, потребують спільної відповіді. Вдячні за долучення партнерів до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Важливо мати спільну візію. Пропозиції України до концепту, зокрема, будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років. Країни Альянсу вже сказали чітке “ні” агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО, – зазначила Ольга Стефанішина.

Вона висловила надію, що нова концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна – НАТО до 2030 року та дозволить побачити рішучу відданість політиці відкритих дверей НАТО та посиленню східного флангу Альянсу.

31 березня 2021 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив спеціальну експертну групу, аналіз та рекомендації якої мали стати основою для розробки позиції щодо стратегічного бачення розвитку Альянсу на наступне десятиліття.

Україна долучилася до цього процесу та надавала НАТО і експертам свої пропозиції, які були враховані у фінальній доповіді робочої групи.

Наразі НАТО розпочинає безпосередню підготовку Стратегічної концепції до 2030 року. Цей документ генеральний секретар запропонує головам держав та урядів Альянсу на саміті НАТО у Мадриді у 2022 році.

Раніше Ольга Стефанішина повідомила, що протягом останніх двох років Україна реалізувала дві третини всіх стандартів НАТО, імплементованих за останні 25 років.

Джерело: Ольга Стефанішина

Фото: Ольга Стефанішина