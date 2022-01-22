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Судді, чиновники та підприємства: Зеленський увів у дію санкції РНБО

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Судді, чиновники та підприємства: Зеленський увів у дію санкції РНБО

21 січня президент України Володимир Зеленський увів у дію чотири рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

До санкційного списку, який ще 30 грудня затвердила РНБО, потрапили шестеро громадян Австрії, 24 підприємства, 14 так званих кримських чиновники, 56 суддів, а також зареєстрована на Кіпрі компанія Biscone Limited.

Термін дії санкцій до фізичних та юридичних осіб триватиме п’ять років.

Строк застосування санкцій до кіпрської компанії триватиме на два роки менше.

Фото: Офіс президента

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