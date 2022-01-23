Дуже болісно для РФ: Кулеба розповів, що Україні відомі ключові елементи санкцій США

Офіційний Київ знає ключові деталі з американського пакета санкцій проти Росії, якщо вона вторгнеться на територію України.

Як заявив в інтерв’ю журналістам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, ці санкції завдадуть болісні наслідки для РФ.

Він додав, що позиція Вашингтону щодо захисту України в разі повномасштабної російської агресії є чіткою та не може залежати від обсягу самого вторгнення.

– Україні відомі ключові елементи санкційного пакету. Але в дипломатії є правило: ніщо не є погодженим, поки все не погоджено. Тому зараз немає сенсу про це говорити. З того, що є на столі, що є на переговорах – це дійсно болісні для Російської Федерації речі. Дуже болісні, – заявив Дмитро Кулеба.

Міністр додав, що будь-яке вторгнення, незалежно від його обсягу, отримає належну відповідь, бо інакше це заохотить РФ до продовження агресії. Тому встати на шлях співмірювання розміру вторгнення до розміру відповіді є хибним шляхом, вважає міністр.

– І якщо Росія зараз відчує, що подібні розмови ведуться, то це лише заохотить її до подальших агресивних дій. Але я хочу запевнити вас, що подібні підходи не є на столі, вони не є на порядку денному. І дуже чітка позиція пролунала і з Білого дому, і від держсекретаря про те, що будь-яке вторгнення означатиме ціну для Російської Федерації, – заявив глава українського МЗС.

19 січня американський президент Джо Байден заявив, що у випадку російського вторгнення, США дадуть відсіч потужними санкціями, яких ще не бачила Росія. Глава Білого дому додав, що в разі невеликого російського вторгнення масштаби санкцій можуть бути змінені.

Втім вже 20 січня, під час розмови з журналістами, він прояснив свою позицію. За словами президента США, що при будь-якому перетині українського кордону російськими військовими це буде вважатись вторгненням.