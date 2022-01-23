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Не повідомили нічого нового: в ОП прокоментували дані розвідки Британії

Юля Захарченко редакторка стрічки
Не повідомили нічого нового: в ОП прокоментували дані розвідки Британії

Розвідка Великої Британії не повідомила інформацію, про яку б не знали українці. Однак Київ не має сумнівів щодо того, що британський уряд у деталях розуміє, що відбувається в Україні.

Так відреагував на повідомлення Міністерства збройних сил Великої Британії радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі українським ЗМІ.

На його думку, якщо неупереджено дивитися на повідомлення з Британії, то варто визнати, що розвідка не сказала дані, про які українці самі не розуміли у контексті політичної сфери в Україні.

Він зазначив, що коли почалась війна на Донбасі у 2014 році, Росія використала у своїх інтересах частину політичних діячів та громадських структур.

Подоляк звернув увагу на те, що протягом 2014-2019 років ця сфера політичного спектру в Україні мало того що не зникла, але ще більше посилилася.

Британія звинуватила Москву у спробі привести до влади в Україні проросійських політиків. У заяві очільниці МЗС Британії Елізабет Трасс йдеться, що опубліковані дані пролили світло на масштаби агресивної російської діяльності та дали уявлення про мислення Кремля.

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Джерело: BBC Україна

Фото: Dreamstime

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