Україна може просити Британію спрямувати своїх військових у разі вторгнення РФ ㅡ посол

У разі реальної загрози вторгнення російських військ в Україну та активних дій РФ на Донбасі Київ може закликати партнерів, зокрема й Велику Британію, відправити військових на територію нашої держави.

Про це розповів в одному з інтерв’ю надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

За його словами, наша держава може отримувати допомогу як зброєю, так і в формі політичної підтримки.

– Мене запитали, чи запросимо ми втрутитися партнерів, як-от Британія, реальними солдатами на українській території, зважаючи на те, що нам загрожують збройні сили значно більші, ніж наші. Я відповів: якщо буде загроза реальна, якщо буде початок активних дій, ми попросимо все що завгодно, включно з британськими військовослужбовцями на наші території, – наголосив Пристайко.

Він також перерахував три сценарії можливого розвитку подій:

• план А — Україні вдається уникнути ескалації збройного конфлікту з РФ;

• план В — якщо ескалація відбудеться, спробувати різко локалізувати конфлікт та зменшити його розповсюдження;

• план С — масштабні військові дії.

– План С — на жаль, якщо ці військові дії починаються і вони не тільки в одній точці, нам доведеться звернутися як до українського народу з проханням про мобілізацію, так і до наших партнерів з проханням про мобілізацію їхніх зусиль, їхньої допомоги, – заявив Пристайко.

Посол додав, що Україна зараз постійно веде переговори з країнами-партнерами про надання озброєння.

У грудні минулого року міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав малоймовірним розміщення британських військових в Україні для захисту від російської агресії. Він мотивував свою заяву тим, що Україна не є членом НАТО.

Водночас Лондон передав Україні партію протитанкового озброєння. Крім того, Бен Воллес запевнив, що Британія готова виділити Україні ще більше зброї.

Джерело: Телеканал Дом