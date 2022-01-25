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Очільників райдержадміністрацій у Києві звільнятимуть за пропозиціями прем’єр-міністра

Юля Захарченко редакторка стрічки
Очільників райдержадміністрацій у Києві звільнятимуть за пропозиціями прем’єр-міністра

Кабінет міністрів України визначив новий порядок призначення та звільнення очільників районних державних адміністрацій у Києві. Згідно з документом, кандидатури на посаду пропонуватиме глава уряду.

За постановою №43 від 24 січня 2022 року, очільників районної у Києві та Севастополі державної адміністрації призначатиме та звільнятиме з посади президент України за поданням Кабміну, згідно з пропозиціями прем’єр-міністра.

Раніше їх призначав та звільняв з посади президент за поданням Кабміну, згідно з пропозиціями глави Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно.

Квоти для іммігрантів на 2022 рік

Нещодавно Кабінет міністрів визначив квоту імміграції в Україну на 2022 рік. За розпорядженням уряду, планують прийняти понад 8 тис. людей.

Таким чином хочуть врегулювання граничну чисельність іноземців, яким можуть надати дозвіл на імміграцію в Україну. Квоти на імміграцію уряд затверджує щороку.

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Джерела: Інтерфакс-Україна, Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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