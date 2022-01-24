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Рада в п’ятницю заслухає Резнікова, Ляшка та Шмигаля

Юлія Соколова редакторка стрічки
Верховна Рада

Під час першої цього року години запитань до уряду у Верховній Раді нардепи заслухають міністра оборони Олексія Резнікова, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, а також прем’єра Дениса Шмигаля.

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Як зазначив спікер Ради Руслан Стефанчук, у п’ятницю, 28 січня, на годині запитань до уряду нардепи заслухають:

• інформацію міністра оборони України Олексія Резнікова щодо ситуації на українсько-російському кордоні;

• звіт МОЗ України Віктора Ляшка щодо подолання пандемії коронавірусу;

• очільника Кабінету міністрів Дениса Шмигаля про енергетичну безпеку України.

Цю пропозицію учасники засідання підтримали одностайно.

Завтра ж зранку, 25 січня, планується закрита робоча зустріч з питань нацбезпеки та оборони за участі керівництва ВР, міністра оборони Олексія Резнікова, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, голів фракцій і груп.

Як відомо, з 24 січня Верховна Рада повертається до роботи у режимі пленарних засідань. Серед пріоритетних законопроєктів, які потрапили в порядок денний, є №3415 – про протидію поправочному спаму; №4278, 4279 – про підвищення ліміту оподаткування замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів до €150; пакет президентських законопроєктів щодо економічного паспорта та інші.

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Фото: Depositphotos

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