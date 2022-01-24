Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав “шляхом у прірву” ідею Росії про визнання терористичних псевдодержавних утворень “Д/ЛНР”

Про це він заявив сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Стефанчук зазначив, що останнім часом тривають спроби психологічного тиску на Україну з боку РФ.

– Міжнародна ізоляція Росії посилилася настільки, що російські депутати серйозно розмірковують над визнанням так званих “Д/ЛНР”. Маю рецепт для наших сусідів: зосередитися на власних проблемах і не затьмарювати себе міфом збирання земель, – наголосив Стефанчук.

Він нагадав Москві, що для отримання визнання та міжнародної підтримки потрібно непокоїтися про економічне благополуччя свого народу. А незаконні дії призводять до санкцій та “інших неприємностей”.

– Тож моя порада – проводити реформи, діяти в правовому полі, дотримуватися міжнародних угод. А зазіхати на територіальну цілісність сусідніх держав – це шлях у прірву, – додав спікер ВР.

Стефанчук уточнив, що це питання буде обговорено в парламенті вже цього тижня, а нардепи повинні “відповісти гідно”.

Так, спікер Верховної Ради вніс пропозицію невідкладно зареєструвати постанову про звернення ВР до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу, який здійснює Москва з метою перешкоджання європейським та євроатлантичним прагненням України.

– Цей проєкт постанови підготовлений. Він уже підписаний керівництвом Верховної Ради, – розповів Стефанчук.

Він звернувся до лідерів фракцій сьогодні підписати документ, щоб його можна було негайно зареєструвати, а завтра проголосувати в залі засідань ВР.

Як відомо, Держдума РФ минулого тижня зареєструвала звернення депутатів партії КПРФ про “про необхідність визнання ДНР та ЛНР”.

На цю ініціативу вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що визнання Росією так званих “ЛНР” та “ДНР” означатиме вихід Москви з Мінських домовленостей.

Фото: Верховна Рада