Розвідка України та Сполучених Штатів Америки припускають, що на початку лютого Росія може розпочати масштабну війську агресію проти нашої держави. На тлі ймовірного нападу декілька іноземних посольств ухвалили рішення про евакуацію своїх дипломатів.

Європа та інші країни світу закликають Російську Федерацію припинити агресію та послабити напруженість на кордонах України. У Москві відповіли, що начебто ніякого нападу не станеться. Проте ці заяви можуть спростувати російські війська, які стягують до наших кордонів.

Евакуація дипломатів з України

Низка іноземних посольств евакуюють своїх дипломатів з України. Серед них – відомства у США, Великій Британії та Австралії. Першими про це заговорили в Америці, проте у Державному департаменті США поки не коментують.

Нещодавно США повідомили своїм дипломатам про добровільний виїзд з України, даючи можливість їм самостійно вирішити, чи варто їхати з території нашої держави. Однак членів родин працівників зобов’язали повернутися до Америки.

Уряд порадив усім громадянам США виїхати з України найближчим часом. Представники американського Держдепу пояснили, що посольство працюватиме у звичайному режимі. Згідно з поясненням, виїзд дипломатів не свідчить про те, що Вашингтон вважає напад Росії на Україну неминучим.

Уряд Британії ухвалив рішення про повернення низки працівників своїх посольств, а громадянам порекомендували подорожувати до України за великої необхідності. Мандрівників, які вже перебувають на території нашої країни, закликали уникати масових акцій чи протестів.

Лондон начебто вважає ситуацію в Україні спокійною, за винятком війни на Донбасі. Проте у Британії пояснили, що рішення ґрунтується на тлі ймовірного зростання загрози від Російської Федерації.

Без паніки – МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко вважає, що рішення Америки – передчасне. На його думку, кардинальних змін не сталося, оскільки РФ почала нарощувати армію біля кордонів України ще навесні.

Прессекретар МЗС переконаний, що уряди країн мають тверезо оцінювати ризик та зберігати спокій. Ніколенко наголосив, що в інтернеті з’явилося багато неправдивих повідомлень, спрямованих на збільшення паніки серед населення та підриву довіри до влади.

Що може змінити виїзд дипломатів

Керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин зазначив, що інформація про повернення іноземних дипломатів додому з України на тлі ймовірного нападу Росії може вплинути на дії інвесторів.

На його думку, фейки, неправдиві повідомлення та евакуація дипломатів лякають іноземних інвесторів, які давали гроші для розвитку різних сфер в Україні. Ситуацію погіршує пандемія та збільшення захворюваності на Covid-19.

– З початку року портфель ОВДП на руках нерезидентів скоротився на 8,3 млрд грн. Темпи його падіння зберігаються, – додав він.

А що ж Кремль?

Кремль не оголошував офіційну інформацію про евакуацію російських дипломатів з України. Проте журналісти The New York Times опублікували повідомлення, в якому стверджують про виїзд 18 осіб на початку 2021 року. Йдеться нібито про членів родини, зокрема, дружин та дітей, дипломатів РФ.

У мережі з’явилася інформація, що у Москві планують евакуювати ще близько 30 людей з Києва та Львова, а працівників з Росії в інших містах закликати готуватися до повернення додому.

Штучна паніка

Європейський Союз та декілька країн повідомили про те, що не бачать причин для евакуації своїх дипломатів, які працюють в Україні. Серед них – Німеччина, Естонія, Австрія та Польща.

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що для паніки немає причин. Проте переговори з Російською Федерацією тривають.

У Німеччині вважають, що питання безпеки дипломатів тривожать уряд, проте поки працівників не планують повертати на батьківщину. Хоча у Берліні оплачують квитки додому для членів родини дипломатів.

Посол Естонії у Києві Каймо Кууск вважає ситуацію спокійною та переконаний, що немає причин для паніки. На його думку, Росія, як завжди, штучно нагнітає паніку, першочергово починаючи з фейків в інформаційному полі.

Австрія та Польща поки що не планують повертати своїх працівників додому, проте уважно спостерігають за тим, що відбувається в Україні.