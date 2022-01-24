Верховна Рада готова до будь-якого розвитку подій у разі вторгнення військ Росії до України. Український парламент за будь-яких умов виконуватиме покладені на нього функції.

Про це розповів сьогодні на брифінгу спікер ВР Руслан Стефанчук, відповідаючи на запитання, чи є якийсь план роботи парламенту на випадок вторгнення РФ.

– Ми пропрацювали всі можливі випадки та ситуації, які стосуються діяльності Верховної Ради України. По кожному напрямку ми маємо, скажімо так, логістичну стратегію: як діяти у випадку, якщо… Ми з точки зору парламенту готові до будь-якого розвитку подій, – наголосив Стефанчук.

Спікер уточнив, що “більше ясності буде” після завтрашньої зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим. У ній візьме участь керівництво ВР та голови фракцій. Крім того, відбуваються консультації представників ВР із силовими відомствами.

Стефанчук зазначив, що Верховна Рада має необхідне забезпечення та законодавчі напрацювання на випадок будь-якого розвитку подій.

– Тому в цьому питанні за парламентом не буде жодних затримок: ми виконуватимемо покладені на ВР функції швидко та ефективно, – заявив спікер.

Стефанчук запевнив, що Рада буде готова оперативно ухвалити будь-яке рішення, необхідне для посилення обороноздатності України.

Він також розповів, що у парламенті практично завершилася робота над законопроєктом про дистанційне голосування нардепів. Зараз документ перебуває в юридичному управлінні ВР. Після узгодження всіх нюансів його внесуть на розгляд у залу засідань ВР.

Як наголосив Стефанчук, ухвалення цього проєкту закону є актуальним на тлі ситуації, що склалася в Україні.

– Ми йтимемо шляхом того, щоб у надзвичайно екстремальних ситуаціях Верховна Рада не втратила керованість і могла здійснювати свої функції, передбачені Конституцією України, – пояснив він.

Раніше перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко заявляв, що в разі нового нападу Росії український парламент зможе зібратися за кілька годин, щоб ухвалити потрібні рішення (наприклад, про запровадження воєнного стану).

Фото: Верховна Рада